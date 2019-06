Harry en Meghan stappen uit Royal Foundation

De geruchten gingen al enkele weken, maar de Foundation heeft het nieuws donderdag bevestigd. Ingewijden zeggen in de Britse media dat Harry en Meghan ’meer flexibiliteit’ willen.

William en Harry richtten de Royal Foundation op in 2009 en bundelden zo hun liefdadigheidswerk. Catherine voegde zich in 2011, na haar huwelijk met William, bij de broers. Meghan trad officieel vorig jaar mei toe, nadat ze met Harry trouwde. Onder de vlag van de Royal Foundation ontstonden succesvolle initiatieven als The Invictus Games en Heads Together.

William en Catherine zullen de werkzaamheden van de Royal Foundation samen voortzetten. Zij gaan ook nieuwe initiatieven ontwikkelen op het gebied van milieu en het steunen van kinderen met problemen. De mededeling volg op een bestuursvergadering van de organisatie.