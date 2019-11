Roel van Velzen slaat slaatje uit scheiding

In samenwerking met Linda de Mol heeft Roel van Velzen een podcast serie gemaakt over hoe je leven weer oppakt na een scheiding. „Op mijn gloednieuwe bank ontvang ik bevriende collega's en ‘lotgenoten’ Richard Kemper, Claudia de Breij, Alain Clark, Evi Hanssen en Domien Verschuuren”, laat de zanger op Instagram weten.

„We hebben open gesprekken over zware dagen, gênante momenten waar we inmiddels om kunnen lachen, en we maken muziek. Bovenal vraag ik ze naar bruikbare tips voor de vele vragen waar ik mee zit”, gaat hij verder. „Want, hoe werkt dat als alleenstaande ouder in een co-ouderschap? Hoe bouw je een gezonde relatie op met je ex? En wanneer ben je weer klaar voor een nieuwe liefde? In deze podcast serie probeer ik orde te scheppen in de chaos in mijn hoofd. Want één ding weet ik zeker: ik wil hier iets van leren.”

De eerste aflevering van Roels Sofa Sessies komt 2 december uit.

Roel en Marloes waren twintig jaar samen, waarvan acht jaar getrouwd. Ze hebben samen twee kinderen. In april 2019 maakten zij bekend te gaan scheiden.

