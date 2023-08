Duncan Laurence komend jaar op internationale tournee

„Ik ga op tournee”, schrijft de songfestivalwinnaar bij zijn bericht. „Ik vind het zo leuk dat ik al deze geweldige steden mag bezoeken. Waar moet ik nog meer heen? Laat het me weten”, deelt Laurence met zijn volgers.

De zanger begint zijn wintertournee op 27 januari in Paradiso, Amsterdam. Daarna gaat hij onder meer via Berlijn, Antwerpen en Londen weer terug naar Nederland om daar nog op te treden in onder meer Utrecht, Hengelo en Nijmegen. Laurence sluit zijn wintertournee op 3 maart af in De Oosterpoort in Groningen. De voorverkoop voor de optredens gaat donderdag van start.