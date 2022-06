De Slimste Mens viert jubileumseizoen met extra editie

In een trailer voor de onlineserie zijn onder anderen Francis van Broekhuizen, Jeroen Kijk in de Vegte, Klaas Dijkhoff en Marieke van de Zilver te zien in de deelnemersstoelen. Anders dan in de gewone reeks spelen in De Slimste Mens: All Stars vier kandidaten per aflevering tegen elkaar, in plaats van drie. De winnaar van elke aflevering krijgt een plekje in de finale, op vrijdag 19 augustus. De eerste aflevering van de vijfdelige reeks verschijnt vanaf 22 juli op NPO Start.

De Slimste Mens is al jaren een kijkcijferhit. Het vorige seizoen werd gewonnen door acteur Jacob Derwig. Die reeks was ook bijzonder omdat zanger Jan Rot voor de tweede keer deelnam. Hij deed in 2012 al mee, maar verloor toen de finale. Rot was terminaal ziek en een van zijn laatste wensen was om nogmaals mee te doen aan het programma. Deze wens werd door Kro-Ncrv ingewilligd.

De reguliere reeks begint op 11 juli. Beide edities worden zoals vanouds gepresenteerd door Philip Freriks, bijgestaan door jurylid Maarten van Rossem.