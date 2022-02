Playboy Bunny liet ’duivelskind’ Hugh Hefner aborteren

Karissa vertelt in een exclusief interview met de Mirror dat de miljonair niets van de zwangerschap en abortus afwist. Ze ontdekte naar eigen zeggen in verwachting te zijn na een bloedonderzoek dat nodig was voordat zij onder het mes zou gaan voor een borstvergroting, betaald door Hefner. „Ik had met niemand anders seks, dus het kon alleen van hem zijn. Ik wilde er gewoon zo snel mogelijk vanaf”, blikt ze terug. „Ik wilde niet dat Hef erachter zou komen en dat is ook nooit gebeurd.”

Hoewel ze pas negentien jaar was toen ze ontdekte zwanger te zijn, was het niet haar jonge leeftijd die ten grondslag lag aan de keuze voor een abortus, maar haar weerzin jegens de Playboy-baas. „Ik walgde van mijn lichaam en had het gevoel dat er een buitenaards wezen in mijn buik zat. Het was alsof de duivel in me zat. Ik wilde niet dat iemand zou weten dat ik een kind van een 83-jarige man droeg.”

Karissa kreeg hulp van haar zus Kristina om de abortus in het geniep plaats te laten vinden. „Ik vond een kliniek in LA. Ik liet de beveiliging van Hef ons bij het winkelcentrum afzetten en deed alsof we gingen winkelen. Daarna belde ik mijn vriend om ons op te halen. We konden het op deze manier geheim houden.”

’Hij gaat naar de hel’

De zussen stellen dat ze op hun negentiende voor het eerst met Hefner naar bed zijn gegaan, nadat hij hen alcohol en drugs had gegeven ’om te ontspannen’. „Hij vertelde ons dat het zou helpen bij onze angst”, aldus Karissa. „Het was bijna vijf uur ’s ochtends toen we die eerste nacht terugkwamen in onze kamer en we waren het erover eens: ’Hij is de duivel. Hij heeft een zwarte ziel. Hij gaat naar de hel’.”

Toen de magnaat in 2017 overleed, voelden de vrouwen dan ook opluchting, omdat niemand meer zou hoeven meemaken wat zij hebben moeten doorstaan. Karissa en Kristina zeggen onder meer gedwongen te zijn tot onbeschermde groepsseks en zouden door hun omgang met Hefner kampen met een posttraumatische stressstoornis.

De tweeling is van plan Playboy aan te klagen. „We waren Playmates, hadden een contract, en alles gebeurde in de Mansion∂. We willen hen aanpakken. We spreken ons uit, omdat we willen dat mensen weten wie hij werkelijk was en wat er achter gesloten deuren gebeurde.”