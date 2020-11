Samantha de Jong in ziekenhuis opgenomen voor bevalling

„Het aftellen is begonnen, ben nu officieel opgenomen in het ziekenhuis. Vind het allemaal zo spannend”, schrijft ze onder een video van haar in het ziekenhuis. „Heerlijk om straks weer een kleintje in je armen te mogen sluiten.” Het jongetje wordt met een keizersnede ter wereld gebracht.

Zondagochtend liet ze al weten erg zenuwachtig te zijn. „De zenuwen gaan door mijn lichaam. Vandaag is de dag dat ik word opgenomen in het ziekenhuis en morgenochtend een klein wondertje in me armen mag gaan sluiten.” Ze schrijft trots te zijn op alles wat ze heeft bereikt en daarbij veel steun te hebben gehad van haar verloofde. „Wat ben ik blij dat wij na zoveel jaren elkaar toch nog hebben terug gevonden. Ondanks alles wat we samen hebben meegemaakt staan nog we steeds positief in het leven en heeft het ons daarbij alleen maar sterker gemaakt. Samen kunnen wij alles.”

Toen ze eind april een auto-ongeluk had, werd in het ziekenhuis duidelijk dat ’Barbie’ al acht weken in verwachting was. Uit de eerdere relatie met haar ex Michael van der Plas heeft De Jong al twee kinderen. Angelina Melissa Cora van 7 en zoon Milano Michael Ronnie van 5.