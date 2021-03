Rutte voelde verbinding met God bij optreden André van Duin en Danny Vera

Het interview dat donderdag in de krant stond, gaat over het geloof van de protestantse premier die zegt de bijbel als bron van inspiratie te zien en er ’absoluut van overtuigd’ te zijn ’dat we in een groter verband leven, niet alleen voor onszelf’. Op de vraag of Mark Rutte zelf een ’rechtstreekse verbinding met God heeft, antwoordt hij bevestigend. „Dat voel ik wel, zeker bij emotionele momenten.”

De premier van het demissionaire kabinet en VVD-lijsttrekker haalt daarbij het voorbeeld aan van het bewuste en veelgeprezen optreden van André van Duin, met wie hij ’bevriend is geraakt’. „Hij zong een lied over zijn overleden man, met Danny Vera op gitaar en een paar strijkers. Op zo’n moment denk ik: misschien komt het goed met de wereld. Als we als mensheid zo’n André van Duin kunnen voortbrengen en als je die laatste tien seconden ziet waarin Danny Vera naar André van Duin kijkt, dan móet er iets groters zijn. Dat kan je ook hebben bij de muziek van Bach, of als de samenleving bijzondere momenten meemaakt, maar bij mij is het vaak zoiets als dit.”

De protestantse Rutte roemt in het gesprek met de krant ook nog de inzet van geloofsgemeenschappen voor de samenleving ten tijde van de crisis. Hij gelooft dat de coronacrisis het christelijk geloof weer kan doen groeien.