De twee gezichten van Ron Jeremy

Hoewel Ron Jeremy jarenlang werd geroemd door zijn tegenspeelsters, blijkt hij een betere acteur dan gedacht. Jeremy, die een cultstatus heeft binnen de pornowereld, is door tientallen vrouwen beschuldigd van aanranding en verkrachting. De stroom aantijgingen kwam binnen vlak nadat Jeremy is aangeklaagd voor het verkrachten van drie vrouwen tussen 2014 en 2019. Zijn bijnaam ’De Egel’ lijkt dan ook beter te passen dan men ooit had kunnen vermoeden, want wie bij Jeremy in de buurt komt, loopt een enorm risico zich te bezeren.