Wietze de Jager: ’Ik verkoop zelfs mijn eigen lichaam’

Op de radiozender kunnen tijdens Missie 538 luisteraars van maandag tot en met vrijdag tegen betaling een plaatje aanvragen. In aanloop naar de actie hebben De Jager en Sander Lantinga al een dag meegewerkt bij de voedselbank. De keuze voor die organisatie was snel gemaakt. „Je hoort heel veel mensen vragen ’waarom niet de voedselbank?’”, vertelt Lantinga. „Veel mensen hebben hulp nodig, vooral nu in tijden van corona.”

Daarom zetten de dj’s zich nu gezamenlijk in voor de organisatie met de meest bijzondere acties. „Vroeger liet je wel eens op je achterwerk schieten als je een voetbalwedstrijdje verloor. Dat vond ik nu ook wel een hilarisch idee”, vertelt De Jager. „Per 50 euro mag er één keer op ons geschoten worden. En dan niet door de minsten, maar door onder anderen scheidsrechter Bas Nijhuis.”

Daarnaast vinden Lantinga en De Jager het van belang dat het taboe rondom de voedselbank verdwijnt. „Het is niet iets om je voor te schamen, het kan iedereen gebeuren”, vertelt Lantinga. „Ik hoop zo erg dat mensen die schaamte niet meer gaan voelen en geen obstakel zien om erheen te gaan. Als we daar maar een klein beetje aan kunnen bijdragen, ben ik al heel blij.”

Ieder bedrag is welkom, maar met vijf euro kan een gezin al een week eten, laat Lantinga weten. „Denk daarom dus niet te groot”, benadrukt Lantinga. „Al ga je koffie schenken voor je deur en je haalt daarmee twintig euro op. Denk dan niet: ’wat weinig’. Daarmee kan een gezin vier weken eten.” De Jager sluit zich daarbij aan. „Elke actie is meer dan welkom. Een school bij mij in de buurt doet een flashmob, maar ook BN’ers zetten zich in.” Zo worden moppen van René Froger geveild en gaat influencer Bas Smit spullen van bekende vrienden veilen. „Denk daarbij aan een joint van Lil’ Kleine of een horloge van André Hazes. Echt dingen die je niet zomaar in de winkel koopt.”