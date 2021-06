Oudste kleinzoon Queen Elizabeth rondt scheiding af

„We zijn blij om te kunnen zeggen dat alles vriendschappelijk is afgerond”, aldus de twee. De zoon van prinses Anne en Mark Phillips was twaalf jaar getrouwd met de Canadese Autumn. Nu de scheiding is afgehandeld, vragen het stel om rust voor de familie voor ’een nieuw hoofdstuk in hun leven’.

Peter was de eerste van Elizabeths kleinkinderen die trouwde. Na een tijdje te hebben samengewoond, huwden Peter en Autumn in 2008 in de Saint George’s Chapel in Windsor. Samen hebben ze twee dochters, Savannah (10) en Isla (9).

De scheiding van Peter en Autumn kwam niet als een verrassing voor de Britse koninklijke familie. Peter had het nieuws al in 2019 verteld aan zijn grootmoeder Queen Elizabeth.