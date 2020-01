Is Ozzy Osbourne stervende?

Een Britse vriend van Osbourne vertelt in een interview met Radar Online hoe het met de ’Prince of Darkness’ gaat. „Ozzy heeft chronische pijn en smeekt om te worden bevrijd van zijn lijden.” Het was zelfs zo erg dat Osbourne zijn eigen vrouw Sharon (67) niet eens herkende.

Osbourne zijn gezondheid is sinds 2003 aanzienlijk verslechterd door een quad-ongeluk dat hem bijna fataal was geworden. „Hij viel en verwondde zijn rug, wat resulteerde in een domino-effect”, vertelt de insider.

Dochter Kelly Osbourne ontkent in een bericht op Instagram dat haar vader op sterven ligt. Ze zegt zelfs dat ze 2020 is begonnen met een lunch met haar familie en de rest van de dag lachend met haar vader heeft doorgebracht.