Bekende Nederlanders in actie voor Beiroet op actiedag

Publiek is vanwege het coronavirus niet welkom in Hilversum, laat Giro555 weten. Via een livestream die te volgen is via de NPO, Facebook en YouTube kunnen mensen meekijken. Daphne Bunskoek, Liesbeth Staats, Irene Moors en Tom Klein zullen de stream afwisselend presenteren. Onder andere muzikanten Leonie Jansen en Carel Kraayenhof komen optreden en er is een belpanel met enkele bekende Nederlanders, onder wie Klaas van Kruistum en Giel Beelen.

Omdat mensen geen cheques kunnen komen overhandigen in Hilversum, rijdt als alternatief een 'collectebus' door het land, met aan boord onder meer Natasja Froger en Thomas van der Vlugt. De bus start in Hilversum en rijdt daarna naar Blaricum, Almere-Strand, Naarden, Bussum en Utrecht. Behalve geld inzamelen voor Beiroet, praat het gezelschap onderweg met Libanezen en andere actievoerders. Aan het eind van de dag keert de bus terug naar het actiecentrum, waar rond 23.00 uur de eindstand wordt bekendgemaakt.

Extra Op1

In de haven van de Libanese hoofdstad kwamen ruim tweehonderd mensen om toen een opslagplaats explodeerde. Naar schatting raakten 6000 mensen gewond. Honderdduizenden inwoners van Beiroet raakten dakloos. Giro555 startte vorige week vrijdag een nationale actie, woensdag stond de tussenstand op 3,9 miljoen euro.

De NPO staat vrijdag geheel in het teken van de nationale actiedag voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Er wordt onder meer een extra uitzending van Op1 gemaakt, die wordt uitgezonden op het oude tijdslot van De Wereld Draait Door.