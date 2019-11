Erica Terpstra: ’Een rauw geitenoog eten, is wel even slikken’

„Als je maar bereid bent om zonder vooroordelen op reis te gaan en onbevangen begint”, geeft Erica als advies mee. „Wat ik graag doe is in plaats van toeschouwer zijn, deelnemer zijn. Ik duik dus in die cultuur. Ik doe alles wat zij doen.”

Het is - net als ’neem altijd een rolletje toiletpapier mee’ - één van de tips die ook in het boek Erica op reis, dat sinds deze week in de winkel ligt, staat. „De ondertitel is: Reizen met verwondering”, legt de inmiddels 76-jarige Erica uit. „En wat ik vooral doe is uitdrukking geven aan die verwondering die ik heb voor alle mensen die ik tegenkwam.”

Ceremonies

Volgens Erica zijn de bewoners van deze wereld, waar je ook komt, ’prachtig’. Het verwondert haar iedere keer weer. „De gastvrijheid, de humor en de veerkrachtigheid. Ook de natuur brengt me regelmatig in vervoering.”

Het meest bijzondere vindt Erica misschien wel de ceremonies die ze voor haar programma heeft ondergaan. „Over de hele wereld ben ik misschien wel de meest gereinigde persoon die je je maar kan voorstellen”, lacht ze.

"Cadeau voor het leven"

Volgens de oud-zwemkampioene hebben al die ceremonies wel iets met elkaar gemeen. „Je krijgt eerst een takkenbos op je kop, dan word je bespuugd met lokale alcohol, er is vuur, er is rook en een sjamaan of priester die allerlei bezweringen geeft.” Toch is niet iedere ceremonie een pretje, beaamt Erica. „Als zij een rauw geitenoog eten, doe ik dat ook. Maar dat is wel even slikken.”

Erica noemt reizen het mooiste wat er is. „Het is een cadeau voor het leven. Dat moet je vasthouden en doorgeven.”