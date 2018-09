Sofia Vergara twerkt op afterparty Emmy's

"Miley, dit is waar de twerk is uitgevonden. Colombia!," schrijft de actrice op haar Twitteraccount, tezamen met een foto waarop te zien is dat Sofia, met haar elegante rode jurk van de awardshow nog aan, tegen een onbekende man aantwerkt.

Ook de rest van de avond legde ze vast en deelde ze met haar volgers. Zo lijkt ze het al dansend heel gezellig te hebben met een man die niet haar verloofde Nick Loeb is.

Nick was wel bij de afterparty aanwezig, maar vermaakte zich zittend op een stoel terwijl zijn wijndrinkende verloofde af en toe gedag kwam zeggen.

De Colombiaanse Sofia is volgens zakenblad Forbes de best betaalde tv-actrice. Ze verdiende in één jaar tijd meer dan 30 miljoen dollar aan tv-optredens en reclamespotjes.

