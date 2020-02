Liefdessprookje van Katja en Freek bekroond met ultiem hoogtepunt

Het was liefde op het eerste gezicht voor Katja Schuurman (44) en Freek van Noortwijk (30) toen zij elkaar begin 2015 ontmoetten. De actrice kwam een hapje eten in zijn nieuwe restaurant Guts & Glory in Amsterdam, maar belandde al snel met de kok op het toilet voor een intiem onderonsje. De liefde beklijfde en leek al snel bekoond te worden met een huwelijk. Dat bleek later geen wettig huwelijk, maar een ode aan vrienden, familie, liefde en vriendschap. Nu lijkt daar dan een nieuwe bezegeling van hun relatie: een liefdesbaby!