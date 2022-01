Na Sneeuwwitje-kritiek Dinklage: Disney gaat in gesprek met mensen met dwerggroei

„Om te voorkomen dat de stereotypen uit de originele animatiefilm worden versterkt, gaan we met deze zeven personages anders om en hebben we overleg gehad met mensen met dwerggroei”, laat Disney weten.

Dinklage, die vooral bekend is door zijn rol van Tyrion Lannister in de HBO-serie Game of Thrones, zei in de podcast dat het verhaal niet meer van deze tijd is en aangepast moet worden. „Ik was een beetje verrast toen ze met trots vertelden een latina-actrice als Sneeuwwitje te casten. Je vertelt nog steeds het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen”, zei de acteur, die niet bij het project betrokken is.

„Je bent op een bepaalde manier vooruitstrevend, maar je maakt nog steeds dat verdomde ouderwetse verhaal over zeven dwergen die samen in een grot leven. Wat ben je verdomme aan het doen, man?”

De opnames van de Disney-remake, gebaseerd op de originele animatiefilm uit 1937, zullen deze zomer in het Verenigd Koninkrijk van start gaan.