Producer Anthony Bourdain: ’Nog steeds niet over zijn dood heen’

Bourdain verhing zichzelf in juni 2018 op in zijn hotelkamer in Frankrijk ten tijde van de opnames van zijn programma Parts Unknown. Naar verluidt liet hij geen briefje achter voor nabestaanden. „Nog in geen miljoen jaar had ik dit verwacht, het kwam echt als een schok. Het was een aparte man om mee samen te werken: het ene moment maakte hij zich hard om een Emmy nominatie voor me in de wacht te slepen, terwijl hij een dag erna bij wijze van spreken mijn ballen wilde elektrocuteren. We hebben prachtige reizen gemaakt, in totaal meer dan 70 over de hele wereld”, aldus Vitale.

Vitale sprak ook met Bourdains laatste vriendin Asia Argento. Zij werd een aantal dagen voor de dood van de chefkok zoenend en knuffelend gespot met een man, waaruit sommige mensen concludeerden dat dat geleid zou hebben tot Bourdains zelfdoding. „Daar werd ze door de media enorm op aangevallen, terwijl ze een open relatie had met Bourdain. Daarbij is Asia niet de persoon die uiteindelijk de stekker eruit heeft getrokken, dat heeft hij zelf gedaan.”

De producer noemt het schrijven van het boek ’helend’. „Ik wilde vooral antwoord krijgen op bepaalde vragen. En als je veel nadenkt over dingen kom je erachter dat antwoorden niet per sé de geruststelling brengen als dat je gehoopt had. Ik ben nog steeds niet over zijn dood heen, al gaat het wel beter dan drie jaar geleden. Maar dit is iets waar je denk ik nooit echt overheen komt.”