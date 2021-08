Catherine trots op plekje in expositie

Foto’s van Catherine zijn sinds vrijdag te zien in het Imperial War Museum in Londen en daar is ze trots op, twittert ze vrijdag. De beelden die de echtgenote van prins William maakte van twee overlevenden van de Holocaust maken deel uit van de tentoonstelling ’Generations: Portraits of Holocaust Survivors’.