A.F.Th. van der Heijden: ’Al elf jaar in vrijwillige quarantaine’

A. F. Th. van der Heijden werd vorig jaar in het ziekenhuis opgenomen met een bijna weggerotte blindedarm. „Het was kantje boord.” Ⓒ HH/ANP

Een novelle van erotische snit had A. F. Th. van der Heijden zijn uitgever beloofd. Het werd een vuistdikke roman over een twee vrouwen, getrouwd, moeder en van middelbare leeftijd, die zich - onverwacht - in een lesbisch liefdesavontuur storten. „Je kunt me geen groter plezier doen dan het boek te lezen als een lofzang op de vulva.”