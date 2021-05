Alicia Keys en Deepak Chopra slaan handen ineen

Het 21 dagen tellende programma zal elke keer afgetrapt worden door Keys die een kort verhaal vertelt, waarna Chopra het meditatieve gedeelte op zich neemt. „Het helpt je groeien, maakt je creatief en je wordt er een rijker persoon van. Ik kan het iedereen aanraden. Het is geweldig om deze reis samen te mogen maken met Deepak Chopra, die in heling voor iedereen gelooft. En ik denk dat iedereen op dit moment wel een stukje heling in zijn of haar leven kan gebruiken”, aldus Alicia.

Keys is niet de eerste bekendheid met wie Chopra samenwerkt. Eerder deed hij al spirituele samenwerkingen met Oprah Winfrey, die er net als Alicia van overtuigd is dat meditatie ’bevrijdend’ werkt, als je je eraan overgeeft.