Zien: Brits Koningshuis deelt nieuwe foto jarige prinses Charlotte (6)

De foto, waarop Charlotte te zien is in een kleurige bloemetjesjurk, is dit weekend gemaakt in de tuin van hun huis in Norfolk. Ook dit jaar is haar moeder Catherine de fotograaf.

William en Catherine deelden de foto niet, zoals gebruikelijk, op hun eigen sociale media. Het koppel doet namelijk mee aan een boycot, in navolging van onder meer de voetbalclubs uit de Engelse Premier League. Zij zetten hun sociale media dit weekend op zwart om zo te benadrukken dat de platforms meer moeten doen tegen digitale misdragingen. De voorbije maanden werden veel voetballers van Britse clubs, onder anderen Anthony Martial en Marcus Rashford, racistisch bejegend. William is erevoorzitter de Engelse voetbalbond FA.

Charlotte werd op 2 mei 2015 geboren in het St. Mary’s Hospital, het ziekenhuis waar ook haar grote broer George (7) en kleine broertje Louis (3) werden geboren.