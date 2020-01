Jay-Z klaagt gevangenisbazen aan

De advocaat van Jay-Z diende de aanklacht in bij een plaatselijke rechtbank. „Deze doden zijn het resultaat van de totale onverschilligheid ten opzichte van gevangenen en hun grondwettelijke rechten”, staat in de aanklacht. De hiphopartiest komt in actie namens 29 gevangenen. Volgens hen hebben de autoriteiten niks gedaan om het geweld in de gevangenissen te stoppen.

De inzet is een schadevergoeding voor de gevangenen. Ook wil Jay-Z dat de rechter de bestuurders dwingt de problemen in de gevangenissen in Mississippi aan te pakken, voornamelijk het personeelstekort en de gebrekkige sanitaire voorzieningen.

Jay-Z en collega-rapper Yo Gotti stuurden eerder een brief aan de gouverneur en het hoofd van het gevangeniswezen in de staat, de armste van de VS. „Terwijl Mississippi steeds meer mensen heeft opgesloten, is er drastisch bezuinigd op de gevangenissen, die daardoor niet eens voldoen aan de meest basale mensenrechten.”