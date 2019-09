PIPPI LANGKOUS-ster aan BEDELSTAF

Pär Sundberg (Tommy), Inger Nilsson (Pippi) en Maria Persson (Annika) kregen in Rotterdam een cheque overhandigd in verband met een crowdfundingactie die voor hen werd opgestart. Ⓒ Hollandse Hoogte / Frank de Roo

Ze sierde jarenlang de beeldbuis in heel Europa, MARIA PERSSON. Als Annika vergaarde de Zweedse actrice wereldfaam in de bizar succesvolle Pippi Langkous-reeks. Er kwamen series, een film, maar Persson zelf is er nooit beter van geworden.