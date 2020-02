Tv-coryfee Bert van der Veer baalt: ’Klotedag voor de Nederlandse tv’

„Het is een klotedag voor de Nederlandse tv”, zegt Bert tegen BuzzE. „Vijftien jaar lang was het de ideale start van de vooravond op de NPO. Het was een ontzettend creatief programma. Interviews, maar ook muziek en het boek van de maand. Zulk soort programma’s zijn er verder niet op tv.”

Dat De Wereld Draait Door na vijftien jaar ophoudt, noemt hij dan ook doodzonde. „Maar het was onvermijdelijk. Vijftien jaar is lang en als presentator van zo’n dagelijkse talkshow heb je verder geen leven meer. Matthijs was ontzettend betrokken, maar daardoor was het voor hem ook heel zwaar.” Het programma blijven uitzenden met een andere presentator was volgens Van der Veer geen optie. „Matthijs was onlosmakelijk met het programma verbonden. Dat kan iemand anders onmogelijk overnemen.”

De voormalig programmadirecteur van RTL heeft al wel een idee voor de nieuwe vooravond van de NPO. „Als ze slim zijn, laten ze elementen van het programma terugkeren.”