Dave Roelvink naar spoedeisende hulp

Juni 2020 gaat voor Dave Roelvink de geschiedenis in als niet zijn meest gelukkige maand ooit. Reed de 26-jarige realityster en dj in de nacht van maandag op dinsdag nog de Lamborghini van Mo Bicep – ter waarde van drie ton – aan gort, op Vaderdag komt hij er wederom achter dat een ongeluk in een klein hoekje zit.

Het 'plaats delict'.

Op Instagram doet de Amsterdammer verslag. En hoewel Dave er nog wel de humor van kan inzien, wordt al snel duidelijk dat er sprake is van meer dan slechts een klein sneetje. „Badkamertegels kunnen best scherp zijn”, zegt de zoon van volkszanger Dries Roelvink, terwijl hij zijn wond laat zien. „Helemaal opengeritst.”

Ⓒ Instagram

Zooitje

Onderweg naar de spoedeisende hulp beklaagt Dave zich in de (stilstaande) auto over het feit dat hij niet direct geholpen kan worden in het ziekenhuis. „Je moet tegenwoordig een afspraak maken om gehecht te worden. Ik ben nummer negen in de wachtrij. Wát een zooitje...” Vervolgens toont hij een foto van de gehechte wond.

Ⓒ Instagram

Ⓒ Instagram

Ondanks alles was Dave Vaderdag niet vergeten. En dus haalde hij – strompelend en met aan zijn voet een slipper met panterprint – Dries op, om samen met hem het terras onveilig te maken. „Ja, jongens. Het blijft toch Vaderdag, snee of niet. We gaan effe naar die ouwe toe.”

(W)eind goed, al goed.

