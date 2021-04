Queen past sociale media aan na overlijden Philip

Meteen na het overlijden van de hertog van Edinburgh op 9 april veranderden de koningin, prins Charles en William en Catherine hun foto’s op Instagram en Twitter in zwart-witafbeeldingen. Nu de officiële rouwperiode van twee weken voorbij is, zijn bij Charles en de hertog en hertogin van Cambridge weer de oude foto’s te zien.

Voor het profiel van de Queen is echter een nieuwe foto geplaatst. In plaats van het gebruikelijke beeld van de koningin en Philip, is nu gekozen voor een foto van Elizabeth alleen, gemaakt tijdens haar bezoek aan het MI5-hoofdkantoor in Thames House. Er is op Instagram bovendien een sectie toegevoegd met verstuurde tweets om Philip te eren.