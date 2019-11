Reggaeheld The Voice is nu gipsmeester

Lenny Keylard was een van de publiekslievelingen uit het eerste seizoen van The Voice of Holland. Ⓒ ANP KIPPA

Hilversum - Lenny Keylard veroverde in het eerste seizoen van The Voice of Holland de harten van het publiek als Nederlandse Bob Marley, nu werkt hij als gipsmeester in een ziekenhuis. Iris Kroes, het harpmeisje dat seizoen 2 won, draait nu optredens op een cruiseschip en Charley ’This is A Man’s World’ Luske kan in Kazachstan nog steeds niet over straat. The Voice gaat vandaag zijn tiende seizoen in en oud-deelnemers kijken er graag op terug.