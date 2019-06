’Rachel en Phoebe’ op verjaardag bij ’Monica’

„Hoeveel geluk heb ik dat ik mijn verjaardag met deze twee mag vieren?? Ik hou van jullie meiden. Zo veel”, schreef Courteney bij een foto die ze plaatste op Instagram. Ze sloot de post af met een hartje. Courteney (Monica), Jennifer (Rachel) en Lisa (Phoebe) speelden in 236 afleveringen van de hitserie Friends, die liep van 1994 tot 2004, samen.

Van een volledige Friends-reünie was overigens geen sprake. De mannelijke co-sterren Matthew Perry, Matt LeBlanc en David Schwimmer ontbraken op het feestje. Of het überhaupt ooit nog tot een echte reünie komt, is nog maar de vraag. Volgens David Crane en Marta Kauffman, de bedenkers van de serie, zit een reboot er niet in.