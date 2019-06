Britney lijkt crisis weer te boven...

Na een periode van ellende lijkt Britney Spears, op de foto met haar vriendje Sam Asghari, het geluk eindelijk weer te hebben gevonden. Ⓒ BSR Agency

Fans over de hele wereld maakten zich zorgen om BRITNEY SPEARS (37). Elf jaar nadat zij compleet instortte en twee maanden nadat het nieuws naar buiten kwam dat zij zich opnieuw had laten opnemen in een psychiatrische kliniek, zijn dit de eerste beelden die laten zien dat de hitzangeres – behoorlijk – aan de beterende hand lijkt!