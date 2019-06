Desperate Housewives-ster Marcia Cross open over anale kanker

„Mijn meisjes weten het niet, maar ze krijgen hun eerste shot op het eind van het schooljaar”, vertelde de 57-jarige actrice aan CBS This Morning. Het was haar echtgenoot Tom Mahoney die in 2009 met keelkanker werd gediagnosticeerd. Hij begon met een behandeling die uiteindelijk leidde tot remissie.

Anderhalf jaar geleden werd bij Cross zelf anale kanker geconstateerd. Ze zegt dat dit verband kan houden met de keelkanker van haar man, via HPV. Het virus kan verspreid worden via vaginale, orale of anale seks met iemand die het virus heeft, maar het kan jaren duren voordat de symptomen zich voordoen.

Na verschillende rondes van chemotherapie en bestraling, zegt Cross, die nu in remissie is, zich weer ’een beetje normaal begint te voelen, hoewel het een ’nieuw’ normaal is’. Ze wil open zijn over haar anale kanker om anderen aan te moedigen evenees open over hun diagnose te zijn. „Ik weet dat mensen zich ervoor schamen. Maar je hebt kanker! Hoezo zou je je dan moeten schamen?Alsof je iets slechts hebt gedaan, omdat het in je anus terecht kwam? Ik bedoel, kom op. Je hebt al genoeg over je bordje.”