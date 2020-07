’Britney Spears niet gek maar gelukkig’

„Ik begrijp dat sommige mensen mijn berichten niet leuk vinden of ze zelfs niet begrijpen maar dit ben ik als ik blij ben. Dit is hoe ik echt ben”, aldus Britney. „Ik wil mensen inspireren om hetzelfde te doen en gewoon jezelf te zijn zonder anderen steeds te willen pleasen. Dat is de sleutel tot geluk!”

Veel fans reageerden de afgelopen maanden bezorgd op de soms wat vreemde filmpjes en foto’s die Britney op sociale media plaatste. Ze vreesden dat ze misschien weer worstelde met haar mentale gezondheid.