John de Mol gespannen voor Emmy’s

John: "Ik ben nuchter. De kans dat we winnen, is een op zes.”

Toch is de wereldberoemde tv-producent gespannen: „De Emmy Award is de belangrijkste tv-prijs van de wereld. We hebben een week geleden al wel voor het eerst ooit twee kleine Emmy’s gewonnen, een voor het beste lichtontwerp en één voor de beste voice-overs. Dat is al een hele eer maar het gaat natuurlijk om de échte Emmy.”