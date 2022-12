Amber Heard wil nieuw proces tegen Johnny Depp in andere staat

Maar liefst 68 pagina’s telt het beroep dat de advocaten van Amber Heard ingediend hebben tegen de uitspraak in het veelbesproken proces tegen Johnny Depp. Zij menen onder meer dat het proces in de verkeerde staat gehouden is en vechten ook de beslissing van de rechter aan om enkele bewijsstukken niet te gebruiken.

Zij willen dat de uitspraak omgekeerd wordt of dat er een nieuw proces komt. „De rechtbank heeft de jury ten onrechte verhinderd om verschillende afzonderlijke gevallen te overwegen waarin Heard het misbruik van Depp aan een medische professional heeft gemeld”, schreven de advocaten over die geweigerde bewijsstukken.

Depp had zijn ex-geliefde aangeklaagd, omdat zij in 2018 in een opiniestuk in The Washington Post geschreven had dat zij verbaal en fysiek mishandeld was door haar ex. Ze noemde Depp niet bij naam, maar het was snel duidelijk dat het over hem ging. Laster, vond Depp, en na een veelbesproken proces kreeg hij gelijk van de jury.

Maanden later neemt Depp zijn leven zichtbaar weer op: de acteur verscheen op een modeshow van Rihanna en een awardshow. Toch lijken alle zorgen dus nog niet van de baan. Of het beroep van Heard iets oplevert, zal in de komende maanden duidelijk worden.