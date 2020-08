Jurylid Alesha Dixon hoopt dat Cowell finale kan ’bijwonen’

Alesha wordt door Cowells vrouw Lauren op de hoogte gehouden hoe het met het jurylid gaat. „We vinden het allemaal vreselijk, maar het positieve is dat hij in een goed humeur is en dat hij langzaam aan het opknappen is”, vertelde de zangeres woensdag in This Morning.

„Ik duim en teen dat we tijdens de liveshows Simon er hopelijk bij hebben via een link, want we houden van hem”, aldus Alesha. „We beginnen eind van de maand met de opnames.”

E-bike

De 60-jarige Brit ging zaterdag in Malibu hard onderuit op zijn elektrische fiets en werd daarna zes uur lang geopereerd aan zijn gebroken rug. Zijn woordvoerder liet dinsdag weten dat het beter met hem gaat en dat hij voorzichtig alweer kan lopen.

Door het ongeluk mist Simon wel opnames van America’s Got Talent. De Amerikaanse zangeres Kelly Clarkson vervangt hem deze week.

