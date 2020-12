Stiekeme Rolf Sanchez wil het goede voorbeeld geven

Gelukkig is hij niet de enige kerstfanaat thuis. „Elk jaar kijken mijn vriendin en ik Home Alone 1 en 2”, lacht hij. De kerstboom staat elk jaar op 30 november al. „Dan word ik op 1 december wakker met een kerstboom in mijn huis.” Dat is wel een neppe boom, waar Sanchez regelmatig commentaar op krijgt, vertelt hij lachend. „Maar ja, dat vind ik gewoon leuker.”

In zijn kerstsingle Ik Wens zingt hij over zijn verlangen naar een normale kerst, waarbij iedereen samen is met geliefden en elkaar kan omarmen. Toch zat dat er dit jaar niet in. „Mijn ouders zijn heel voorzichtig met andere mensen en dat ben ik zelf ook, want ik wil als bekende Nederlander wel het goede voorbeeld geven”, vertelt hij. „Voorgaande jaren zat het huis vol met familie. Dan dansen en zingen we, maken we ladingen eten en knuffelen we met elkaar. De liefde voor kerst is me met de paplepel ingegoten.”

Dat de 29-jarige zanger de nacht van tevoren stiekem naar beneden gaat om de cadeautjes uit te pakken, is geen geheim. „Ik ben zo ongeduldig. Ik weet dat het heel erg is”, lacht hij. „De hele familie verstopt mijn cadeautjes nu ook. Anders ga ik ze stiekem uitpakken, kijk ik wat het is en pak ik ze weer in. Ik kan gewoon niet wachten.”

Schaamte

Soms schaamt Sanchez zich, als hij positief terugkijkt op het afgelopen jaar. „Het is zo dubbel, want ik heb dit jaar mijn grootste successen behaald, maar zo veel mensen zijn hun baan en geliefden verloren. Mensen zijn ziek of mogen hun familie niet zien”, vertelt hij. „Maar toch probeer ik trots te zijn op mezelf, want ik heb er hard voor gewerkt.” De zanger kijkt ook positief terug op zijn kerstsamenwerking met Nutella, waarin hij langs de deuren van vreemden mocht om een persoonlijk nummer voor te dragen. „Dat is zo intiem en dankbaar, om één op één voor iemand te zingen”, vertelt hij.

Een van die andere successen was zijn kerstsingle, iets wat al lang op zijn bucketlist stond. Wie denkt dat Sanchez volgend jaar stil zit tijdens de kerst, heeft het mis. „Er moet nog een album komen. Dan kan ik pas echt dat punt afvinken.”