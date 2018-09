Simon Cowell rookt bij zwangere vriendin

Tijdens een avondje uit in New York stak Cowell een sigaret op in het bijzijn van de zwangere Silverman. Dat is te zien op foto's van Daily Mail.

Het beroemde X Factor-jurylid, die al jaren rookt, blijft lekker door paffen, ondanks dat hij weet dat roken in het bijzijn van Lauren slecht kan zijn voor de baby. Cowell is echter wel heel blij met de zwangerschap van zijn nieuwe liefje. "Ik vind het geweldig dat ik vader word", zei hij in een eerder interview.

Lauren en Simon verwachten hun eerste kind samen. Silverman is inmiddels vier maanden zwanger.