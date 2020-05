Tristan Thompson klaagt vrouw aan om vaderschapsclaim

Thompson, die een tweejarige dochter heeft met Kardashian en een driejarige zoon met een andere ex, werkte in januari mee aan een vaderschapstest. Die wees uit dat hij niet de vader is van het vijfjarige kind van Kimberly Alexander. Zij postte de uitslag daarna op sociale media en beschuldigde de atleet en Kardashian ervan de test te hebben gesaboteerd. „Ik weet zeker dat Tristan Thompson de vader is van mijn kind”, schreef ze daarbij.

Kardashian en Thompson stuurden daarop een zogenoemd ’cease-and-desist’-verzoek aan de vrouw, om haar te stoppen onwaarheden te verspreiden. Nu dat niet lijkt te helpen, klaagt de basketballer haar aan. In rechtbankdocumenten die zijn advocaat maandag indiende, staat onder meer dat Alexander op sociale media beweert dat Thompson slechts een thuistest heeft gedaan, terwijl het onderzoek plaatsvond in een gerenommeerd instituut. Hij zou ook zijn ingegaan op haar verzoek om een tweede test, op de voorwaarde dat ook dat door een voorname faciliteit wordt uitgevoerd.

Volgens TMZ haalt de advocaat van Thompson in zijn aanklacht namens de atleet een zin aan uit het nummer Billie Jean. „Om Michael Jackson te quoten; the kid is not my son”, zou er in de papieren staan. Thompson eist een schadevergoeding van de vrouw.