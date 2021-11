Geert Wilders: ’Hou op met het sarren en boycotten van de Meilandjes’

Eerder sprak Geert Wilders via Twitter al zijn waardering uit over de uitspraken van Erica: „Hulde, hulde en nog eens hulde! Nooit excuseren voor de waarheid!”

Nu neemt de PVV-leider het via Twitter nogmaals op voor Erica en keert zich tegen de bedrijven die de familie naar verluidt hebben laten vallen: „Hou op met het sarren en boycotten van de Meilandjes. Voor mij geen Emma Matras, Hallmark, Hello Fresh en Nivea meer. Ik ben er klaar mee. Erica Meiland is een dappere vrouw. Ze verdient steun van ons allemaal!”

Ophef

Na het verschijnen van het boek Erica van Jan Dijkgraaf ontstond begin deze maand ophef. Erica bleek in haar boek nogal kritisch op de islam. „Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wilt toch de wind in je haren voelen? Dat is vrijheid”, schreef ze bijvoorbeeld. Ook noemde ze mensen in een boerka ’pinguïns’. Eerder beëindigde Hallmark de samenwerking met Erica vanwege haar uitspraken.