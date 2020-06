Géén mooie VROUWEN meer voor KIM KÖTTER

Voor Kim Kötter is de organisatie van de jaarlijkse Miss Nederland een gesloten boek. Ⓒ Hollandse Hoogte

De coronacrisis gooit geen roet in het eten als in augustus de mooiste vrouw van Nederland wordt gekozen. Alles op uiteraard 1,5 meter afstand! Opvallende afwezige rondom de organisatie is KIM KÖTTER, die met stille trom is vertrokken. Zij neemt helemáál afstand. Dat het besluit te maken heeft met de aanhoudend kritiek op haar sociale mediagedrag, ontkent ze.