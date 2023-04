Broeierig-romantisch niemendalletje voor zwijmelende tieners

Wat: film, romantische komedie

Regie: Roger Kumble

Met: Virginia Gardner, Rob Estes, Dylan Sprouse

Dat Travis (Dylan Sprouse) naast betaalde knokker ook gewoon student is - en bovendien bijzonder in Abby geïnteresseerd- maakt het voor haar nóg lastiger om haar opwinding te negeren. „Ik zal nooit seks met je hebben”, bezweert zij hem. Hij wint op zijn beurt een weddenschap van haar, waardoor zij een maand lang met hem moet doorbrengen. Ook in zijn bed.

De chickflick trekt ook jonge mannen naar de bioscoop, zegt filmjournalist Marco Weijers in de Telegraaf Filmflits:

Ochtenderectie

Al de eerste ochtend doet Abby een greep naar Travis’ door een laken bedekte ochtenderectie, in de slaperige veronderstelling dat zij de poes aait. Daarmee bevestigt cineast Roger Kumble (After we collided) ook de al eerder gezette toon van zijn semi-gewaagde film, gebaseerd op de gelijknamige roman voor jongvolwassen van Jamie McGuire.

Opvlammende lust en pogingen die te blussen combineert Kumble met gezochte humor en een paar rake klappen. Voorspelbaar is dat Travis een klein hartje blijkt te hebben en zich opwerpt als Abby’s beschermer wanneer haar bewogen gokverleden haar inhaalt. Intussen voelt alles in dit broeierig-romantische niemendalleltje bedacht en onecht. Al zal de doelgroep van zwijmelende tieners er vast van smullen.

✭✭