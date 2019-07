Jett Rebel ontmoet levende muzieklegendes

„Wat een week hebben Jett Rebel en ik achter de rug!”, schrijft Trijntje erbij. „Afgelopen dinsdag nam ik Jelte gezellig mee naar mijn beste vriend Keith John die ruim 30 jaar bij Stevie Wonder in het koor zingt! Het was een van de laatste concerten voordat Stevie een nieuwe nier krijgt. Na afloop mochten we hem weer ontmoeten en hebben we natuurlijk ook samen gezongen.”

Volgens Trijntje was de ontmoeting een ’groot cadeau’. Ook Jett Rebel genoot ervan, getuige zijn glunderende gezicht. De zanger en zangeres werkten kort geleden samen voor het laatste album van Trijntje.

Na de ontmoeting met Stevie was het echter nog niet gedaan. „Drie dagen later mocht ik optreden met Burt Bacharach en natuurlijk kwam mijn vriendje Jelte ook kijken en op de foto met ’the Legend’! Bizar, twee helden in een week!” Trijntje speelde samen met Bacharach mee tijdens zijn show op North Sea Jazz.