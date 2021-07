Linda Hakeboom voelde zich slecht door verhoogde leverwaarden

Linda’s eerste chemotherapie begon in oktober en deze rondde ze in februari af. Maandagochtend is ze begonnen met een nieuwe ronde chemotherapie. Na een zware week in het ziekenhuis vertelt Linda (35) dat ze zich nu weer ietsje beter voelt.

„De afgelopen week ben ik in het ziekenhuis geweest, toen hebben ze me goed gecontroleerd. Wat blijkt is dat mijn leverwaarden sterk verhoogd zijn. Mijn lichaam heeft het blijkbaar moeilijk met het afvoeren van al die zware medicatie. Het verklaart heel erg waarom ik mezelf slecht voelde”, aldus Linda.

De medicatie is daarom naar beneden bijgesteld om de leverwaarden weer op orde te krijgen. „Ik voel me een stuk beter dan vorige week, maar ik vind het wel weer spannend om aan een nieuwe ronde te beginnen”, besluit Linda. „Het blijft chemo, het is echt wel spannend.”