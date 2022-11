Gary Oldman hint op pensioen

„Ik heb een benijdbare carrière gehad”, zegt de 64-jarige Oldman in de Britse krant, „maar ik heb andere interesses naast acteren.” Eenmaal met pensioen zou hij daar meer tijd voor hebben, want „je denkt dat je alles kan doen wat je wilt wanneer je jong bent, maar dan vliegen de jaren voorbij”, zegt hij daarover.

Oldman speelde al enkele jaren in toneelstukken toen hij in 1982 zijn filmdebuut maakte in Remembrance. Hij werd bekend door zijn rol als punkmuzikant Sid Vicious in Sid and Nancy uit 1986. In de jaren die volgden verscheen hij ook in succesvolle films als Bram Stoker’s Dracula, Tinker Tailor Soldier Spy en filmreeksen als The Dark Knight Trilogy en Harry Potter.