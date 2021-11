Gordon woest nu hij niet naar Dubai mag: ’De wereld is gek geworden’

Dat terwijl hij net lekker naar Dubai wilde, zo vertelt hij op Instagram. „Nou lekker dan, ondanks uitgebreide testen niet meekomen op zowel Emirates als KLM naar Dubai. Nog een week in de zeikregen zitten. Volslagen belachelijk, die paniek met dit k*tvirus! Thuis maar even gezellig maken! De wereld is gek geworden, echt!”

Zijn bericht kan niet op veel sympathie van zijn volgers rekenen. „Ah, nu is de wereld gek geworden? Omdat het jou een keer treft?” En: „Ja jammer dan, wij zitten ook in de zeikregen en helemaal geen zicht op Dubai, gevaccineerd en al, hoe triest is dat.” Een ander biedt aan met hem te ruilen: „Neem jij dan mijn verdriet en rouwen over van mij! M’n zoontje is 12 april overleden aan een kwaadaardige hersentumor op 9-jarige leeftijd! Hij klaagde nooit!” Meerdere mensen wijzen hem erop dat er anderen zijn die het erger hebben.

Een enkeling neemt het voor Gordon op en spreekt over ’appels met peren vergelijken’ of over ’citroenvreters’. „En los met zijn allen. Je doet het toch nooit goed.”

Overigens vroegen mensen na zijn zwetende verschijning in de finaleshow van K2 zoekt K3 zich af waarom Gordon niet net als andere reizigers uit Zuid-Afrika in quarantaine zat. Maar in Shownieuws lichtten zijn SBS-collega’s zondagavond al toe dat hij net op tijd in Nederland was om niet in quarantaine te hoeven. Ook merkten zij op dat hij voortdurend getest wordt voor al zijn televisiewerk.