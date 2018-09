Barbie en Michael doen aangifte tegen Sieneke

Tijdens Sienekes vrijgezellenfeestje in Barbies bar, ontstond een knokpartij tussen de familie van Sieneke en de familie van Barbie. De vader van de Shalalie-zangeres zou de ruzie hebben veroorzaakt.

Michael vertelt aan Omroep West: "Ik was er zelf niet bij, maar we hebben foto's en getuigen die allemaal de vader van Sieneke als aanstichter van het opstootje aanwijzen. Hij kneep een meisje heel hard in haar gezicht."

Michael eist een flink bedrag van Sieneke. "Ik schat de schade nu op zo'n 2450 euro. De hele muur zit onder het kaarsvet en er is een neonlamp kapot. We zijn ook inkomsten misgelopen omdat iedereen na die ruzie al om 00.30 uur de zaak uitliep."

René Vink, de officiële eigenaar van de bar, zegt naar de politie te zullen stappen. "Ik had het liever anders opgelost, maar nu moeten we wel aangifte doen, want ik wil die schade vergoed hebben."