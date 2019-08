Matthijs van Nieuwkerk zinspeelt op einde DWDD

In 2018 verdiende Van Nieuwkerk met zijn programma’s 363.000 euro. Mede omdat dat volgend jaar op bijna twee ton wordt gemaximeerd, overweegt Van Nieuwkerk te stoppen met DWDD. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hilversum - Na vijftien seizoenen zou in 2020 zomaar het doek kunnen vallen voor De wereld draait door. In de nieuwste editie van tijdschrift LINDA. speculeert presentator Matthijs van Nieuwkerk voor het eerst openlijk over het einde van zijn programma. Naast Van Nieuwkerk wist het blad, dat vanaf woensdag in de winkel ligt, ook Eva Jinek en Jeroen Pauw te strikken.