Officieel: er komt een tweede seizoen van Netflix-hit Squid Game

In de Koreaanse serie, die volgens de streamingdienst is gezien door meer dan honderd miljoen mensen, spelen arme mensen kinderspelletjes op leven en dood. De winnaar krijgt een groot geldbedrag.

Het kan nog wel even duren voordat de tweede reeks te zien is, waarschuwt Dong-hyuk. „Het seizoen zit nu in mijn hoofd, ik ben ermee bezig. Maar het is nog te vroeg om te zeggen wanneer en hoe het gaat gebeuren.”

De regisseur bevestigt overigens ook, en dat was eigenlijk al te zien in de laatste aflevering, dat hoofdrolspeler Gi-Hun terugkeert in de tweede reeks.