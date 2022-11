’2JS’ gaan de concurrentie aan met Jan Smit

Premium Ondernemen

’Soldaat van Oranje’, maar dan in een eetcafé: drie decorwissels per dag

Schuivende panelen, lampen die omlaag komen, planten die tevoorschijn poppen en waar is de piano ineens gebleven? Drie keer per dag verandert restaurant The Shift in Den Bosch van zowel menu als decor. Ook de outfits van het personeel wisselen mee en zelfs de geur verandert. ’s Morgens is The Shift ...