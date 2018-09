Fransen prijzen Nederlandse The Voice-kandidaat

De Franse The Huffington Post deelde het filmpje van zijn auditie met daaronder een video van de 'echte' Bob Marley als vergelijkingsmateriaal.

'Of je nou van reggae houdt of niet, iedereen kent Bob Marley en zijn unieke stem,' schrijft de website. 'Ook de kijkers van de Nederlandse The Voice waren bijzonder verrast om Redemption Song te horen alsof het werd gezongen door Bob'.

Mitchell, die te zien was in de eerste aflevering van de show, kwam vanuit het niets binnen op nummer 3 van de Single Top 100, na eerder vier dagen op de hoogste positie te hebben gestaan in iTunes.