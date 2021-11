Jason Reitman: ’De nieuwe Ghosbusters is ván fans vóór fans’

Dat vertelt Reitman in gesprek met het ANP. Ghostbusters: Afterlife vertelt hoe de dochter en kinderen van Egon Spangler (acteur Harold Ramis in de eerste films) gedwongen worden het stokje van hem over te nemen als zij na zijn overlijden een vervallen boerderij erven. „We hebben voorafgaand aan het maken van Afterlife heel hard zitten puzzelen om antwoord te vinden op de vraag wat de oude films - vooral deel 1 - zo goed maakten”, aldus Reitman. „Mijn vader maakte komediefilms maar hij nam zijn onderwerpen en verhalen heel serieus. In de hoofdrollen vroeg hij grote komieken als Bill Murray en Dan Aykroyd en vroeg hen ook vooral heel serieus te reageren op alle bizarre situaties waar de helden in belanden. Die aanpak werkte heel erg goed.”

De regisseur liep al langer met het idee rond om de iconische serie van zijn vader met een vervolg te eren: „Het moest een persoonlijk verhaal worden die antwoord gaf op de vraag hoe het is om een kind van een ghostbuster te zijn”, legt hij uit. „Ik kon er heel veel ervaringen van mijzelf in stoppen. Als jochie van zeven heb ik het hele avontuur van dichtbij meegemaakt. Dat heeft mij ook beïnvloed, als mens en als maker.” Ivan Reitman, inmiddels 75, was aanwezig op elke draaidag van het vervolg. „Hij bemoeide zich op een goede manier overal mee”, lacht zijn zoon. „Bij bijna elke scène die we draaiden, barstte hij in tranen uit omdat hij zo ontroerd was.”

Easter eggs

Reitman stelde ook heel bewust een crew samen van alleen maar Ghostbusters-fans. „Ik wilde dat iedereen op de set precies begreep wat we aan het doen waren”, vertelt de regisseur. Onder meer de Nederlandse grimeur Arjen Tuiten werkte aan de film mee. „Het is voor de echte fans ook een feestje om in de film alle ’easter eggs’ te zoeken: kleine verwijzingen naar de vorige twee films. Ik weet zelf niet eens precies hoeveel het er zijn: elk departement had carte blanche om zijn eigen grapjes en knipoogjes er in te stoppen.”

Ghostbusters: Afterlife beleeft de wereldpremière maandag in New York. De film is vanaf donderdag te zien in de Nederlandse bioscopen.